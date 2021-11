Ultime Covid Italia: 68 decessi e 7.891 contagi. In Sicilia 9 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 7.891 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 novembre 2021, secondo dati e numeri – regione per regione – bel bollettino covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 60 morti da ieri. I nuovi contagi sono stati individuati su 487.618 tamponi, il tasso di positività è all’1,6%. Segnalati 34 ingressi in terapia intensiva in 24 ore, i pazienti ricoverati in area critica sono 423 in totale (+2). I ricoverati con sintomi sono 3.447 (+11).

IN SICILIA. Sono 572 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 novembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 23.284 i tamponi processati. Da ieri sono guariti 516 pazienti. Nell’isola attualmente sono 8.671 i positivi e di questi 320 sono ricoverati in regime ordinario, 50 in terapia intensiva con tre nuovi ingressi e 8.301 in isolamento domiciliare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...