Ultime Covid Italia: 51 decessi e 6.764 contagi e 51 morti. In Sicilia 9 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sulla pandemia nel nostro Paese. Sono 6.764 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 novembre 2021, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 51 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 543.414 tamponi, il tasso di positività è salito all’1,2%. Sono 37 le persone ricoverate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei pazienti a 395. Il numero dei ricoverati in rianimazione, al netto dei dimessi, aumenta di 12 unità. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, che sono 79 in più di ieri e portano il totale dei pazienti nei reparti covid a 3.124. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal covid-19 4.795.465 persone mentre le vittime salgono a 132.334. I guariti sono in totale 4.572.775, 3.730 nelle ultime 24 ore. Ad oggi sono 90.356 i positivi al coronavirus in Italia, 2.980 in più di ieri.

IN SICILIA. Altre nove vittime e 466 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 24.601 tamponi effettuati. Il numero delle vittime nell’isola dall’inizio della pandemia sale a 7.042. L’indice di positività è 1,47%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...