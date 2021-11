Ultime Covid Italia: 38 decessi e 4.197 nuovi casi. In Sicilia una vittima

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 4.197 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.822. Sono invece 32 le vittime in un giorno (ieri 26). Sono 249.115 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 434.771. Il tasso di positività è all’1,7%, in aumento rispetto all’1,3% di ieri.

IN SICILIA. Una vittima e 416 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore.

