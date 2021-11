Quattro pasticcieri siciliani a Torino per il Premio “Miglior panettone”

Facebook



Fra i maestri pasticcieri scelti per partecipare alla X edizione di Una Mole di Panettoni, in programma il 4 e 5 dicembre a Torino, ci sono anche Mario Arculeo del panificio d’Angelo (Palermo), Nicola Fiasconaro della pasticceria Fiasconaro (Castelbuono, PA), Mauro Lo Faso della Pasticceria Delizia (Bolognetta, PA) e Bruno Armenia di Bruno Sicilian Finest Tastes (Ispica, RG).

La kermesse Una Mole di Panettoni è un punto di riferimento per tutti i pasticcieri artigianali e un appuntamento da non perdere per gli amanti del dolce natalizio per eccellenza, un vero e proprio viaggio tra i migliori grandi lievitati di pasticceria d’Italia. Qualità, ricerca, materie prime sceltissime e rispetto per la tradizione sono ciò che hanno guidato l’organizzazione nella scelta dei 35 Maestri fornai e Pasticcieri, selezionati con cura tra coloro che utilizzano rigorosamente e solo il metodo artigianale per un panettone fresco e naturale, senza additivi e conservanti.

Mandorlato, con o senza canditi, ripieno; con agrumi, miele, pistacchio, cioccolato, mele annurca, albicocche pellecchielle; tradizionale e creativo; alto e senza glassa – come vuole la tradizione della scuola milanese – oppure basso e glassato – come lo vuole la tradizione piemontese. A ognuno il suo! Ma quale sarà il migliore panettone 2021? L’appuntamento per decretare il vincitore è il concorso promosso da Una Mole di Panettoni e presieduto da una giuria di esperti. Tre le categorie in gara; miglior panettone di tradizione milanese, miglior panettone tradizionale di scuola piemontese e miglior panettone creativo. I pasticcieri siciliani Mario Arculeo e Bruno Armenia proveranno a vincere il titolo nelle sezioni panettone piemontese e panettone creativo, mentre Mauro Lo Faso e Nicola Fiasconaro concorreranno nella sezione panettone creativo.

Re della tavola natalizia ma ormai diventato un vero e proprio simbolo dell’italianità nel mondo, c’è chi vorrebbe candidare il panettone a Patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO. Il panettone è una forma d’arte che si tramanda di generazione in generazione. E Una Mole di Panettoni è l’occasione perfetta per conoscere, scoprire e riscoprire sapori e tradizioni secolari.

Il Panettone è buono in tavola ma anche buono con gli altri…Continua anche quest’anno la tradizione che lega la kermesse ad una causa di beneficenza: 1€ di ogni ingresso a Una Mole di Panettoni sarà devoluto a favore di 1Caffè Onlus, un’organizzazione senza scopo di lucro, fondata da Luca Argentero e Beniamino Savio, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone al gesto del dono, perché la solidarietà sia una sana abitudine quotidiana. Dal 2011, attraverso la propria piattaforma di crowdfunding, ogni anno 1Caffè Onlus aiuta 52 realtà solidali, una alla settimana, che promuovono progetti di assistenza in diverse cause sociali.

Anche quest’anno l’esperienza di gusto di Una Mole di Panettoni prosegue online nell’e-commerce www.unamoledi.it che ospita tutte le migliori proposte di panettoni artigianali italiani in commercio. Un vero e proprio contenitore di eccellenza, non solo un temporary natalizio ma una vetrina permanente che l’organizzazione ha fortemente voluto anche per puntare a destagionalizzare il panettone, guardando al mercato italiano ma anche a quello estero, per regalare e regalarsi un’esperienza di gusto unica.

Una Mole di Panettoni è organizzata da Dettagli Sas, con il patrocinio di Camera di Commercio di Torino e ASCOM Torino e con la collaborazione di Turismo Torino.

Panificio d’Angelo

Il panificio d’Angelo prepara ogni giorno prodotti di alta e ricercata qualità, rispettando le ricette regionali e locali e le richieste della clientela, attenzionando la qualità e la provenienza delle materie prime spesso a km 0, le proprietà organolettiche degli alimenti, i tempi di lavorazione e cottura. I dolci da ricorrenza si conservano freschi per circa 40-50 giorni grazie all’utilizzo del lievito naturale e per il lento e lungo processo di produzione che genera morbidezza e un bouquet aromatico ineguagliabile. Per realizzarli vengono utilizzati esclusivamente lievito naturale, farine certificate, ingredienti di alta qualità che, lavorati dal Maestro pasticcere Mario Arculeo, consentono di ottenere un prodotto artigianale unico per qualità, gusto, fragranza, accostamenti di odori, colori e sapori. Tassativamente escluso l’utilizzo di conservanti, additivi e semilavorati di qualunque tipo.

Pasticceria Fiasconaro

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro, nata nel 1953 e affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. L’attività dell’azienda decolla sotto la guida dei tre figli Martino, Fausto e Nicola (pluripremiato maestro pasticcere) che portano a un progressivo ampliamento della produttività e alla nascita (nel 2000) di un laboratorio tecnologicamente avanzato. La ricca gamma di ‘dolci lievitati’, ovvero di panettoni e di colombe pasquali è realizzata con la lievitazione naturale, un lento processo di fermentazione che dura ben 36 ore e che, pur escludendo l’utilizzo di additivi chimici e di conservanti, garantisce al prodotto una ‘vita’ sorprendentemente lunga e una fragranza ineguagliabile. Materie prime selezionate con la massima attenzione e provenienti dal territorio siciliano, una lavorazione con caratteristiche artigianali, un grande amore per i sapori della terra e il rispetto delle più rigorose regole della tradizione pasticcera: questi gli ingredienti che fanno di Fiasconaro un brand d’eccellenza apprezzato nel mondo.

Pasticceria Delizia

Fondata il 22 dicembre 1985 da papà Giuseppe Lo Faso e mamma Rosalba Orobello, la scelta degli ingredienti di ottima qualità caratterizzano la pasticceria Delizia, in cui l’amore per le materie prime si fonde con la cura per i dettagli del dolce. Una pasticceria che punta tutto sul palato e sulle sensazioni. La famiglia Lo Faso ha oggi un laboratorio attrezzato di strumenti tecnologici di ultima generazione, in continuo mutamento e sempre al passo con i tempi. Inoltre ha sempre uno sguardo attento a tutte le materie prime, per offrire sempre il meglio ai propri clienti. Non vengono utilizzati semilavorati, mix, preparati chimici di nessun genere e tutte le preparazioni vengono eseguite nel metodo più naturale possibile.

Bruno Sicilian Finest Tastes

Carmen e Bruno, marito e moglie, insieme ai figli, Michele, Vincenzo e Antonio, creano con innovazione e tradizione specialità dolciarie di prima categoria che si ispirano alle antiche ricette della tradizione Siciliana. L’azienda nasce negli anni ’70 su iniziativa del padre di Carmen ma è il marito, Bruno, che con caparbietà e passione riesce ad ampliare il progetto iniziale, impegnandosi soprattutto nella ricerca e nell’utilizzo di prodotti naturali offerti dal territorio e di altissima qualità. Un fiore all’occhiello dell’azienda sono i panettoni, fatti con materie prime d’eccellenza: lievito madre naturale, uova fresche, burro di latteria e vaniglia naturale. Grazie all’utilizzo del lievito madre, la lievitazione del panettone è naturalmente lenta (circa 22 ore) e il risultato è un dolce fragrante, profumato, ricco di sapori e dal gusto unico.

