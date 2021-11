Protocollo d’intesa tra Rete museale Iblei e Accademia Belle Arti di Siracusa

Facebook



Un protocollo d’intesa tra la Rete museale degli Iblei e l’Accademia di Belle Arti Rosario Gagliardi di Siracusa | MADE Program per far rivivere un pezzo di storia del nostro territorio. A firmarlo il presidente della Rete, Paolino Uccello, e il direttore dell’Accademia, Alessandro Montel, i quali ambiscono a creare un legame sempre più saldo tra passato e presente. Tra gli antichi mestieri promossi dalla Rete e gli studi dei giovani allievi dell’Accademia. Un’iniziativa che, tra l’altro, estende il raggio d’azione della Rete museale degli Iblei dalla zona montana della provincia alla città di Siracusa, rappresentando un primo, significativo passo verso ulteriori, importanti attività non più circoscritte, o comunque non solo, a una parte del Siracusano.

Molto soddisfatti Cetty Bruno, direttrice della Rete Museale e Paolino Uccello, che commentano: “Si tratta di una grande opportunità in quanto il lavoro realizzato con l’Accademia contribuirà a valorizzare e migliorare sia la qualità delle nostre attività legate alla scuola degli antichi mestieri, sia la creatività delle arti visive al centro degli studi in Accademia. Con l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi le tradizioni legate al territorio e far comprendere loro come il passato possa divenire proposta di sviluppo sostenibile per le nuove generazioni che si riappropriano del proprio passato, delle proprie radici, delle proprie origini”.

Aggiunge Alessandro Montel: “Tramite il protocollo d’intesa intendiamo sviluppare, assieme alla Rete museale degli Iblei, un’attività di ricerca sul mondo dell’artigianato e i mestieri dell’arte per tanto tempo trascurati, ma su cui, come Accademia, lavoriamo molto. I musei della Rete, con la loro preziosa testimonianza del passato, sono infatti molto interessanti per noi e per il nostro tentativo di far incontrare artigianato e design. Un’iniziativa che sarà resa possibile dal lavoro congiunto tra artigiani che ruotano attorno ai musei della Rete e i nostri studenti. Con la speranza che tutto ciò rappresenti soltanto il primo tassello di una lunga e proficua collaborazione”.

