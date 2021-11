Progetto Erasmus per la scuola “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo

Facebook



Nuove tecnologie e nuove tecniche di apprendimento attraverso un percorso che ha portato sei docenti del circolo didattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, a raggiungere Malta per un corso intensivo sulla metodologia CLIL. Un obiettivo raggiunto grazie all’approvazione del Progetto Erasmus + Staff mobility “Dalla Tecnologia all’Apprendimento”. Sono Arcidiacono Anna, Bombara Pia, Campisi Rossella, Fuschi Ester, Mella Monica e Santoro Mirella le insegnanti che, presso la sede dell’Executive Training Institute( eti) di Malta, sono state coinvolte nel percorso di mobilità Erasmus+.

A ribadire l’importanza del progetto ci ha pensato la dirigente del circolo didattico “Teresa di Calcutta” Prof.ssa Benedetta Liotta che ha sottolineato come “nel nostro istituto risulta prioritaria la formazione dei docenti e dell’intero staff per garantire una scuola di qualità e arricchita da esperienze in ambiti didattici europei. Da qui si parte per conseguire uno sviluppo professionale più ampio atto ad aiutare gli alunni ad orientarsi in modo adeguato nel mondo in cui vivono sempre in continua evoluzione”.

La formazione e la mobilità in campo internazionale diventa una risorsa strategica vitale per implementare i servizi che l’universo della didattica mette a disposizione per la crescita professionale del personale. Contesti e ambiti da sviluppare in sinergia con le trasformazioni e le innovazioni in atto in campo pedagogico e formativo.

“Gli insegnanti che hanno preso parte a questo progetto- sottolinea la prof.ssa Rosanna Cristaldi, vice preside del circolo didattico “Teresa di Calcutta”- si sono sentite pienamente arricchite dall’ esperienza vissuta. Questo, in futuro, sarà un ulteriore stimolo per applicare strategie didattiche e metodologiche innovative coinvolgendo tutti gli altri docenti dell’Istituto”.

