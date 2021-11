Operazione internazionale Gdf Catania per associazione a delinquere e altri reati

Facebook



La Guardia di finanza di Catania, nell’ambito dell’operazione ’Moneyback’ ha dato esecuzione in tre regioni italiane, Sicilia, Lombardia e Lazio, ed in Germania, Malta, Svizzera e Regno Unito ad un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha disposto misure cautelari nei confronti di quattro persone, sottoposte a indagine, insieme ad altre undici, per associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio.

Sono state inoltre sottoposte a sequestro preventivo sedici tra società e fondazioni, aventi sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento e come oggetto sociale dichiarato attività in diversi settori economici (turistico, socio- assistenziale, consulenza gestionale e servizi, locazione immobiliare, edilizia, commercio all’ingrosso, editoria), oltre a disponibilità finanziarie, detenute in Italia e all’estero, per oltre 500mila euro.

In particolare, le indagini, svolte dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania, hanno riguardato una strutturata associazione a delinquere, operante su tutto il territorio nazionale e attiva nei reati contro la Pubblica amministrazione e il patrimonio.

