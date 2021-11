Mazara del Vallo Reinventer: Italia e Tunisia fronte comune per l’innovazione

Facebook



Secondo appuntamento con la cooperazione e l’innovazione. Dopo la presentazione di Catania, nel mese di luglio, fa tappa a Mazara del Vallo Reinventer, il progetto innovativo che vuole rappresentare un ponte tra Italia e Tunisia. Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020, è stato infatti ideato per rafforzare la rete transfrontaliera tra i due Paesi, sfruttando le competenze tecnologiche e imprenditoriali di un sistema che va sempre più velocemente verso l’integrazione.

Un evento dal respiro euro mediterraneo il cui capofila è il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., e realizzato in collaborazione con Innesta (incubatore di imprese), con il Comune di Mazara del Vallo, con l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) e con Elgazala Technopark.

I dettagli saranno illustrati domani martedì 23 novembre 2021, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Comune di Mazara del Vallo e in diretta Streaming, sul portale www.projetreinventer.eu

Obiettivi

Fare rete tra i due ecosistemi, per rendere più efficienti i servizi alle imprese al fine di consolidare la smart industry è tra i principali obiettivi del progetto che prevede anche il sostegno allo sviluppo delle smart city nei territori coinvolti, attraverso lo scambio di conoscenze e di tecnologie nonché l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, l’integrazione delle comunità straniere in Sicilia, in particolare i tunisini presenti nella Provincia di Trapani e nella Sicilia Meridionale. Sono solo alcuni degli obiettivi del progetto Reinventer, il cui scopo finale è dunque la formazione di nuovi imprenditori, rafforzandone le competenze, e la realizzazione di incubatori dedicati alle start up ed al potenziamento delle aziende esistenti.

