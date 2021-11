La Us Navy rimuove ufficiali al comando del sottomarino Connecticut

Facebook



Entrò in collisione con una catena sottomarina nelle acque del Mar Cinese Meridionale

La Us Navy ha rimosso dai loro incarichi tre ufficiali che erano al comando del sottomarino Uss Connecticut, che il mese scorso entrò in collisione con una catena sottomarina nelle acque del Mar Cinese Meridionale. Gli ufficiali rimossi sono il comandante dell’unità, Cameron Aljilan, e due suoi colleghi. La collisione costrinse il Connecticut a rimanere in superficie per una settimana e a dirigersi verso il territorio Usa di Guam. La Marina ha riferito che i tre ufficiali “avrebbero potuto evitare” la collisione.

L’incidente provocò il lieve ferimento di 15 marinai a bordo del sottomarino, creando grande imbarazzo alla Marina Usa, proprio in un braccio di mare al centro di varie contese tra la Cina e altre nazioni alleate degli Usa.

L’incidente è avvenuto poche settimane dopo l’annuncio da parte di Stati Uniti, Regno Unito e Australia di una nuova alleanza militare in chiave anti cinese, incentrata sulla condivisione della tecnologia dei sottomarini nucleari. La collisione contro la catena sottomarina del Connecticut provocò la dura reazione di Pechino, che si disse preoccupata per la presenza dell’unità militare nella regione e per il rischio di una fuga di materiale nucleare.

