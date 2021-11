Il Diario di Turi, la storia di un amore senza limiti

Facebook



Un cane e la sua padrona e le loro storie surreali, adesso sono un libro per aiutare i pelosi meno fortunati

L’amore non ha prezzo e gli animali sono gli esseri che donano senza aspettarsi nulla.

La storia di Emilia e di Turi, il suo bulldog francese, è diventata un libro che renderà la vita di tanti cani meno fortunati e dei volontari che li curano, meno difficoltosa.

“Il diario di Turi” è una raccolta che la sua padrona, Emilia Doriana Mignemi, ha creato inizialmente per gioco sui social e che nel tempo si è trasformata in una lettura quotidiana e tanto attesa dai numerosi follower dell’imprenditrice.

Oggi quei post sono stati trasformati ne “Il diario di Turi” un libro fotografico con tante storie ludiche e appassionate che, solo gli amanti degli animali, potranno capire nel loro essere surreale, quanto siano profonde e vere.

<<Nessuna velleità di scrivere un libro – sottolinea Emilia Doriana Mignemi – ma far sì che il mio rapporto con Turi, possa far sorridere gli umani e con la sua diffusione essere utile a chi non ha le stesse possibilità di far crescere al meglio i nostri amici a quattro zampe>>.

La vendita de “Il diario di Turi”, libro dedicato a Carlo Grassi esperto cinofilo siciliano scomparso l’estate scorsa, andrà totalmente in beneficenza all’Oasi dei bimbi pelosi di Augusta, rifugio nato per ospitare cani salvati dalla strada al fine di farli adottare.

<<So bene che Carlo Grassi sarebbe stato felice di questa idea nata per aiutare i cani meno fortunati. Insieme non abbiamo solo fatto tanto per la razza del bulldog francese, ma per i cani di Catania e i loro padroni, con cui sono nate tante amicizie sincere. Io e Turi glielo dovevamo e lui è sempre nel nostro cuore. Il progetto che porterà un po’ di serenità ai pelosi meno fortunati è stato reso possibile concretamente grazie alle cliniche veterinaria Vet Neuro Scan, Etnapet e Ferrarotto, alla dott.ssa veterinaria Laura Grasso, all’allevamento French Bull di Antonio Corso, ad Animal Breeding, Hobbyzoo, Ecologica Italiana Carini e ad Antica Dolceria Rizza, che seppur sappiamo che il cioccolato non va mai dato agli animali, in questo caso non fa male>> conclude sorridendo la mamma di Turi.

Il libro “Il diario di Turi” sarà in vendita al costo di dieci euro attraverso i canali social di Emilia Doriana Mignemi e a Catania presso Animal Brending via Oberdan, Hobbyzoo via Messina, Bonù corso Italia.

