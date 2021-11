“Fiat voluntas Dei” debutta stasera a Catania al Teatro Don Bosco

Facebook



Shares

Finalmente, è tutto pronto per la ripresa dell’attività dei teatri. La “Nuova Compagnia Odèon”, diretta da Rita Nicotra, apre ufficialmente la stagione, con lo spettacolo “Fiat voluntas Dei”, commedia in tre atti di Giuseppe Macrì, per la regia da Enrico Pappalardo, in programma oggi, sabato 6 alle ore 17,30 e 21 e, in replica, domenica 7 novembre, alle ore 18, al Teatro Don Bosco, a Catania.

“L’attesa e il desiderio di tornare a teatro è forte. Per molti teatri non è stato facile riprendere l’attività” – afferma Rita Nicotra – “Le difficoltà sono state enormi, a causa della complessità dei protocolli di sicurezza e della difficile riprogrammazione. Tutto il comparto auspicava una riapertura con maggiori garanzie per tutelare i lavoratori dello spettacolo e i nostri abbonati. Sappiamo che è un momento delicato, noi riapriremo con la consapevolezza come sempre della responsabilità che ci compete, tranquillizzando il nostro pubblico, regalando un sorriso”.

E il sorriso sarà assicurato, grazie a questa commedia, ambientata in un piccolo centro dell’entroterra siciliano descrivendone la quotidianità e l’amore contrastato tra due giovani. Viene coinvolto, suo malgrado, il parroco del paese, Padre Attanasio, che cerca di mettere pace. Straordinaria performance di tutti i personaggi, che si muovono tra il comico, il drammatico e, a volte, il tragico. Infatti, numerosi gli intrecci, i colpi di scena e le gag che si susseguono. Alla fine, riuscirà a vincere l’amore puro?

Sul palco Sebastiano Finocchiaro, Bartolo Giavatto, Nuccia Pulvirenti, Antonio Spitalieri, Rita Nicotra, Salvo Lorenzini, Monia Giardina, Gianluca Barbagallo, Carmelo Marino, Carmelo Bucchieri, Bruno Grillo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...