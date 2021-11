Faraone candidato sindaco a Palermo: ‘La città ha bisogno di una svolta vera”

Facebook



“Palermo ha bisogno di una svolta vera, per questo mi candido a sindaco: il mio impegno sarà una straordinaria esperienza politica e personale”. Lo ha detto il senatore Davide Faraone, parlando con i giornalisti a Firenze, al termine della Leopolda, dopo che il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha lanciato la candidatura del capogruppo di Iv a Palazzo Madama, a primo cittadino del capoluogo siciliano.

”Ho un grossissimo entusiasmo per affrontare questa sfida – ha spiegato Faraone – anche perchè candidarsi alla guida della città dove sei nato e sei cresciuto, nei quartieri di periferia, dallo Zen a San Lorenzo, credo che sia il sogno di chi fa politica. Lo farò con il massimo impegno cercando di portare in dote la mia esperienza che ho costruito in questi anni, la mia relazione con tutte le donne e gli uomini che guidano questo Paese e che sono nei posti chiave”.

“Mi impegno per far rinascere una città – ha aggiunto Faraone – che purtroppo è piegata da una crisi economica e che non riesce neanche a seppellire i suoi morti. Palermo ha bisogno di una svolta vera, sono in campo per questo”.

Ai giornalisti che gli chiedevano se la sua candidatura a sindaco sia da considerare un esperimento sul territorio per testare l’alleanza di Iv con Forza Italia, Faraone ha risposto: “No, io vado avanti da solo, innanzitutto perchè sono un palermitano. Non c’è nessuna alchimia politica dietro la mia candidatura. Ma solo la mia passione per risollevare una città piegata in due, che non riesce nemmeno a chiudere il bilancio comunale. Tutto ciò è intollerabile e sarebbe un errore da parte mia, che ricopre un ruolo nazionale, non dare il mio contributo”.

Quanto ai partiti che potranno appoggiare la sua candidatura, Faraone ha osservato: “Io per ora guarderei ai cittadini, guarderei ai palermitani. I cittadini palermitani hanno bisogno di una guida solida, che pensi innanzitutto a loro e meno alle alchimie politiche. Mi aspetta un altro lavoro rispetto a quello che ho fatto finora”.

