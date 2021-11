“Come una stella” di Reno Brandoni

Facebook



La storia di un’adolescente vittima di bullismo che trova il coraggio di reagire ispirandosi a una stella della musica internazionale

È disponibile in libreria e negli store digitali “COME UNA STELLA” (Curci Young / Fingerpicking.net), il nuovo libro per ragazzi del musicista e scrittore RENO BRANDONI con le illustrazioni di CHIARA DI VIVONA, accompagnato dall’audiolibro con la voce narrante di DEBORA MANCINI e le musiche originali composte dallo stesso Reno Brandoni-

“Come una stella” racconta la storia di Stefani, un’adolescente vittima delle angherie dei compagni di scuola, che trova il coraggio per superare le sue insicurezze e inseguire i suoi sogni nel momento in cui vede in televisione l’esibizione di Lady Gaga in occasione dell’Inauguration Day, la cerimonia per l’insediamento del 46° Presidente degli Stati Uniti d’America. È proprio grazie all’esempio della cantante americana, che con forza e determinazione è riuscita a superare il bullismo di cui è stata vittima da ragazza, che Stefani prende coscienza di se stessa e di ciò che vuole diventare.

«Ho deciso di scrivere questo libro dopo aver sentito Lady Gaga cantare all’Inauguration Day. Sono rimasto folgorato dalla sua voce, ma ho notato che nei suoi occhi c’era qualcosa di particolare, probabilmente un passato non fatto solo di grandi successi. Solo dopo aver scritto la storia di Stefani, ho scoperto che il personaggio che avevo immaginato condivideva con Lady Gaga non solo il nome di battesimo, ma anche una storia personale purtroppo non semplice, fatta di pregiudizi, di bullismo e di violenza – afferma Reno Brandoni – I sogni sono desideri non realizzati, solo chi ci crede veramente può trasformarli in realtà. Stefani ci ha creduto fino in fondo. Con la sua voce e la sua eccentricità ha conquistato ogni cuore. E ora brilla… come una stella».

Reno Brandoni negli anni ’80 ha collaborato con i più importanti chitarristi dell’epoca come Stefan Grossman, John Renbourn, Duck Baker, Dave Van Ronk. Nel 2000 ha fondato il sito web Fingerpicking.net, con cui ha pubblicato i metodi “Open Tuning Basics” e “Come suonare la chitarra Fingerpicking”, ha curato la collana “Classic” dedicata alla trascrizione dei manuali di chitarra classica in tablatura. È ideatore della serie di chitarre per fingerpicking “Effedot” e ha fondato la rivista specializzata “Chitarra Acustica”. Ha pubblicato i dischi: “Bluesando”, “Zingarom”, “Yelda”, “Anema e corde”, “Indifeso”. Per Edizioni Curci nella collana Curci Young in collaborazione con Fingerpicking ha pubblicato i racconti per ragazzi: “Il re del blues”, “La notte in cui inventarono il rock”, “Una classica serata jazz”, “Filastrocche per sentirsi grandi”, “L’ultimo viaggio di Billie”. Per la collana “Le ruzzole” ha pubblicato “Il ladro di colli” e “Il polpo Pippo”.

