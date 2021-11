Carmen Consoli, al via spettacolare concerto in tre atti

Facebook



È partito dal Teatro Lyrick di Assisi, con una data zero sold out e grandi ovazioni, il ritorno live di Carmen Consoli che con “Volevo fare la rockstar Tour” è stata la prima a ripartire con una tournée nei teatri a capienza piena.

Un ritorno molto atteso, quello della ‘cantantessa’ che, con chitarre, tacchi a spillo e gonna di pelle, ha acceso la platea da vera rocker o emozionato in punta di plettro da grande cantautrice quale è. Momenti diversi di uno stesso spettacolo dalla struttura prettamente teatrale, suddiviso in 3 atti ed introdotto da un Prologo: un momento per ritrovare la magia del contatto diretto con lo spettatore.

Così il primo atto, “Il sogno”, quello dedicato a “Volevo fare la rockstar”, ha ripercorso l’album di inediti appena pubblicato da Narciso Rec./Polydor-Universal. Sul palco una narrazione intima, con le installazioni video curate da Donatella Finocchiaro (e una Sicilia inedita), e l’impianto scenico disegnato da Imaginarium Creative Studio.

Il secondo atto, “Gli anni mediamente isterici”, ha avuto un andamento più elettrico, rock, con il repertorio più graffiante e grintoso dell’artista, che è stata raggiunta sul palco da una eccellente Marina Rei alla batteria.

Nel finale l’ultimo atto è stato una dichiarazione d’amore per il pubblico e per questo felice lavoro: il suo titolo “L’amicizia”, con le canzoni che negli anni, partite dalla scena verso gli spalti, sono tornate al palco arricchite di un ascolto e di un’attenzione unici. Giù il sipario e applausi a scena aperta per una delle migliori artiste italiane di oggi.

La tournée, prodotta da Francesco Barbaro per Otr Live, avrà queste tappe nel mese in corso: 4/11 – Parma Teatro Regio (Anteprima Barezzi Festival); 5/11 – Trento Auditorium Santa Chiara; 8/11 – Firenze Teatro Verdi; 13/11 – Pescara Teatro Massimo; 15/11 – Bari Teatro Petruzzelli; 16/11 – Napoli Teatro Augusteo; 20/11 – Torino Auditorium Lingotto Musica; 22/11 – Genova Teatro Politeama Genovese; 24/11 – Bologna Teatro Duse; 25/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi; 26/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi.

