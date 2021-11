Autostrade Siciliane: nuovi interventi di ammodernamento e messa in sicurezza

Facebook



Proseguono le attività di ristrutturazione e messa in sicurezza delle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con attività attualmente concentrate su viadotti, cavalcavia, gallerie, asfalto, impianti elettrici e di telecomunicazioni. In particolare, nel frattempo che si susseguono e alternano di tratta in tratta i cantieri per la nuova pavimentazione, nei prossimi giorni, a seguito delle indagini svolte dai tecnici, si interverrà sulla soletta del cavalcavia n° 1 della A18 (km. 1,100), il primo in direzione Catania subito dopo il casello di Tremestieri. I lavori verranno eseguiti tra le ore 23 di lunedì 22 e le ore 6 di martedì 23. Il tratto autostradale interessato verrà in quelle ore chiuso e saranno istituite le uscite obbligatorie agli svincoli di Tremestieri (per chi viaggia in direzione Messina) e di San Filippo (per chi viaggia in direzione Catania).

Lavori in corso anche per eliminare gli ammaloramenti rilevati nelle gallerie della A18 Alì Marina, Bagni, Capo Alì 1, Capo Alì 2, Capo Alì 3 e Noritteddo. Si lavora sulla carreggiata lato valle (in direzione Messina) e sino a fine mese il traffico è spostato sulla corsia di monte, dove vige il doppio senso di circolazione. Per le gallerie Capo Alì 3 (di entrambe le carreggiate) sono appena partiti anche gli interventi che, da qui al 15 dicembre, ripristineranno e metteranno in sicurezza i portali in entrata e in uscita.

Sempre sulla Messina-Catania sta andando avanti anche la collocazione degli impianti di telecomunicazione che offriranno ai viaggiatori servizi di comunicazione istantanea, tramite pannelli a led, e monitoreranno i flussi di traffico e velocità, tramite telecamere. Le installazioni interesseranno, sino al prossimo 30 marzo, gli svincoli di Acireale, Giarre, Fiumefreddo, Giardini Naxos, Taormina e Roccalumera e potrebbero pertanto essere necessarie momentanee parzializzazioni di carreggiata, al fine di favorire l’esecuzione dei lavori.

