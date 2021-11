Alla “Casa della carità” di Catania serata di beneficienza

Facebook



Le suore della “Casa della Carità” di via San Pietro 27 a Catania, hanno organizzato per domani, 7 novembre una serata di raccolta fondi in beneficenza con Apericena e spettacolo. Nell’ambito dell’iniziativa, alle 18.30, l’associazione culturale “Terre forti”, nata nel 2007 a Librino, fondata e guidata dall’attore, regista e autore catanese Alfio Guzzetta, metterà in scena lo spettacolo “Mao, Belzebù e il padreterno” di Nino Greco, proposto lo scorso settembre al Castello Ursino nell’ambito della rassegna curata dall’amministrazione comunale “Catania Summer Fest 2021”.

Lo spettacolo è un gioco teatrale, un’azione goliardica che nasce dall’esigenza di raccontare con leggerezza problemi e contesti che, quotidianamente, affliggono la nostra esistenza. La pièce racconta di Mao che finisce il soggiorno terreno ed al momento del distacco è costretto a passare al vaglio della giustizia divina. Ma il Padreterno è buono e interpreta a modo proprio la rivoluzione maoista facendo santo il nostro eroe. Ma non tutti la pensano allo stesso modo e ciò porta a qualche scontro. Anche il diavolo avanza i suoi diritti su Mao, suscitando un dibattito che, tra il serio e il faceto, mette in evidenza istanze che l’uomo, dalla sua nascita, porta avanti.

La regia è di Alfio Guzzetta, protagonisti Carmelo Catania, Letizia Tatiana Di Mauro, Alfio Guzzetta, Nino Patanè, Gaetano Gullo, Pinella Calogero, Orazio Patanè, Maria Valentina Patanè e con Gregorio Lui (chitarra e voce).

La serata, che prevede una offerta minima di 10 euro, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid 19, sarà necessario esibire la propria Certificazione verde (Green Pass) in corso di validità e bisognerà indossare correttamente la mascherina durante la permanenza. Per le prenotazioni telefonare al numero 334.9319489 oppure allo 095.435917.

