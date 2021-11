A Viagrande “Festival Organistico Cantantibus Organis”

Facebook



Ritorna a Viagrande il prestigioso Festival “Cantantibus Organis”, giunto alla sesta edizione, promosso dall’Accademia Musicale Alessandro Scarlatti, sotto la presidenza di Nino Di Blasi, che si svolgerà nel ridente comune alle pendici dell’Etna il 19 novembre ed il 3 dicembre prossimi.

Entrambi i concerti avranno luogo presso la Chiesa Collegiata S. Biagio in Viscalori, elegante borgo di Viagrande, sull’antico organo Platania-Giuffrè del XIX secolo. E’ il segno della ripartenza dell’Accademia Scarlatti che vuole proporre, con entusiasmo rinnovato, nuove attività musicali e culturali.

Il concerto d’inaugurazione di venerdì 19 novembre (ore 20.00) è organizzato in collaborazione con la rassegna “In tempore organi” e sarà tenuto dal M° Fabio Ciofini, docente di organo presso il Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni. Svolge regolarmente concerti e Masterclass in Italia, Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone ed è sovente ospite dei più importanti Festival di musica antica. Ha registrato e suonato in diretta radiofonica per le più importanti radio nazionali europee e le sue interpretazioni della musica antica e barocca riscuotono larghi consensi.

Il secondo ed ultimo concerto in rassegna, venerdì 3 dicembre (ore 20.00) vedrà all’organo il M° Angelo Maria Trovato, compositore di Acireale che, nel contesto del Festival, presenterà le sue pubblicazioni discografiche “Opera prima” ed “Opera seconda” eseguendone i brani più significativi. Le composizioni pubblicate variano dalla musica sacra alla musica profana, scritte per organo, pianoforte, coro, clarinetto, violino, tromba. Le sue composizioni e trascrizioni sono state eseguite in Lettonia, Australia, Spagna, Polonia, Canada, Francia, Giappone, California.

Insieme a Trovato, si esibirà il M° Pietro Caltabiano, trombettista, che ha studiato al Conservatorio Bellini di Catania perfezionandosi, nel tempo, con Maestri di livello internazionale, tra cui la prima tromba dei Berliner Philarmoniker. Svolge attività solistica in duo tromba ed organo o tromba e pianoforte; collabora con la Cappella Musicale della Cattedrale di Catania.

Gli Enti coinvolti sono la Parrocchia S. Biagio, il Comune di Viagrande, il Centro studi Auditorium Pacis, la Pro Loco di Viagrande e ViagrandeInForma, che collaborano alla realizzazione degli eventi. L’ingresso ai concerti è gratuito.

