A San Giovanni La Punta il progetto dell’artista Massimiliano Frumenti Savasta

Verrà inaugurato Lunedì 8 novembre alle 18.30 presso Spazio Urbano – Arte Contemporanea, in via Piave 5 a San Giovanni La Punta, Catania, il progetto dell’artista romano Massimiliano Frumenti Savasta.

“Stanza 5: show me” è un’istallazione site-specific, una sorta di arte fluida dove il racconto dell’artista abbraccia e accoglie all’interno dell’opera stessa “pezzi del visitatore”.

«Un vero e proprio happening dove il visitatore diventa parte attiva ed essenziale dell’evento stesso, e dove artista e spettatore si confronteranno in un’atmosfera che invita a fermarsi, a rallentare, a contemplare – racconta Stefania Reitano, anima e cuore di Spazio Urbano- STANZA 5, show me, fa parte di un progetto a cui Massimiliano lavora ormai da anni, ha già “creato” altre stanze in Sicilia. Questa è la prima stanza pensata a Catania; una bella occasione per i cittadini che avranno l’opportunità di “fare parte” del progetto artistico di questo poliedrico artista».

I visitatori dovranno portare un oggetto caro, che depositeranno nello spazio. Solo allora “La Stanza” verrà inaugurata. Perché il progetto artistico di Massimiliano Frumenti mira a una condivisione di singoli che insieme diventano una comunità, una pluralità.

«Stanza 5 è parte di un percorso più ampio, iniziato nel 2012, con l’idea di “raccontare” il nomadismo dell’arte attraverso delle performance multisensoriali che cercano di abbattere la staticità dell’arte stessa, “giocando” sulla trasportabilità e la leggerezza non dei contenuti ma dei supporti – racconta Frumenti – L’idea è far vivere l’arte insieme all’ambiente che la ospita, creare un dialogo con chi viene a visitare le “stanze”, dare vita a uno scambio sincero dove non vi sia alcuna separazione tra i lavori esposti e chi li viene ad osservare. Stanza 5: show me” è connessione col mondo e connessione con noi e con gli altri. È dare la possibilità a chi viene di vivere un’esperienza reale, un’apertura al mondo esterno, utilizzando diversi linguaggi, attraverso i suoni, il contatto, gli odori, per riappropriarsi del tempo, della vita, delle nostre emozioni. In un momento come questo l’arte deve unire e dare vita a una forma di co creazione con chi viene a vederti è una magia che suona una musica, quella dell’anima, unica, grande».

Raccontare, raccontarsi ma ascoltare le storie che attraverso quegli oggetti, in una visione di insieme, dove attraverso un’installazione chiunque possa sentirsi liberi di “manifestarsi”.

