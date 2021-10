Violento tornado con pioggia e grandine si abbatte su Catania

Facebook



Maltempo a Catania e provincia. Un ‘tornado’ seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico del capoluogo etneo causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. E’ quanto si legge sulla pagina Fb del Comune che “raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”.

Intensa giornata di interventi per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, impegnato con la Stazione Etna Nord in due soccorsi, dapprima con attivazione nella tarda mattinata per un uomo colto da malore, che insieme al figlio percorreva in escursione i sentieri nella zona del Rifugio Citelli, sul versante nord dell’Etna.

Raggiunto rapidamente il malcapitato via terra dai tecnici del SASS, l’escursionista è stato portato fuori dalla zona impervia, mediante barella portantina, fino al piazzale del Rifugio Citelli, dove erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza e con l’elisoccorso, atterrato nel frattempo nello spazio antistante il rifugio, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Nel pomeriggio, mentre sull’Etna imperversava un forte maltempo, un tecnico del SASS, accortosi di un’autovettura parcheggiata nel piazzale di Piano Provenzana e valutate le presenze dei turisti sul posto, dopo avere provveduto ad allertare la Stazione SASS di appartenenza, ha raggiunto tre turisti francesi, colti dal temporale nella zona degli impianti di risalita.

I tre, che si erano avventurati in escursione senza un adeguato abbigliamento, si presentavano infreddoliti e impauriti dalla violenza del maltempo, ma per fortuna in buone condizioni di salute.

SICILIA OCCIDENTALE

Chiude per maltempo la strada statale 643 ‘Di Polizzi’, nel palermitano. Le piogge intense di queste ore hanno portato sulla carreggiata fango e detriti rendendo necessaria la chiusura al traffico della strada dal 18 al km 18,300, nei pressi di Scillato. Sul posto il personale di Anas è a lavoro per gestire la viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Valutare la possibilità di non fare uscire gli alunni dalle scuole nel tradizionale orario. E’ l’invito rivolto dall’Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento) ai dirigenti scolastici a causa delle attuali condizioni meteo con piogge molto intense. Il Comune invita i presidi a valutare la possibilità di “trattenere gli alunni in classe fino a un miglioramento del tempo”.

Dopo il maltempo di oggi sulla Sicilia, la Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta gialla per la giornata di domani, mercoledì 6 ottobre. Il bollettino riguarda tutta l’isola dove sono previste precipitazioni sparse, a carattere di rovesci e temporali.

