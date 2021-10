Vicequestore Schilirò sospesa da servizio

Facebook



Shares

A quanto apprende l’Adnkronos sarà sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni la poliziotta no green pass Nandra Schilirò. La vicequestore era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap. “Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni”, ha scritto Schilirò su Facebook, aggiungendo che la sospensione scatterà formalmente domani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...