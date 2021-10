Uragano in Sicilia: nel siracusano Protezione civile rinforza supporto

Facebook



Maltempo nell’Isola. Sono diverse le criticità che si stanno verificando nella provincia di Siracusa e’ in corso una ricognizione e un censimento dei danni. Il Dipartimento regionale di Protezione civile Sicilia sta facendo convergere nella città aretusea squadre da Caltanissetta per dare supporto alle altre squadre di volontari già operanti sul territorio con le pompe idrovore. Il Drpc è in collegamento con i cinque Centri coordinamento soccorsi (Css) attivati nelle prefetture interessate dall’emergenza maltempo.

Centinaia richieste intervento vigili del fuoco da Siracusa e provincia

Maltempo nel siracusano, in città e provincia. Sono centinaia le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco per allagamenti di strade ed edifici, alberi pericolanti, auto in panne. I vigili del fuoco stanno fronteggiando l’emergenza con il rientro di ulteriori squadre di personale libero dal servizio. Oltre alle undici squadre impegnate, ve ne altre sono pronte a partire da Catania. Le richieste al momento sono concentrate nella parte nord della provincia come Augusta, Lentini e Priolo.

Vigili Fuoco Catania, 210 in azione: la notte scorsa 20 interventi fra città e provincia

Emergenza maltempo nell’Isola. A Catania e provincia, sono venti gli interventi di soccorso in atto e altrettanti sono stati effettuati durante la notte appena trascorsa. Il dispiegamento sul territorio del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è stato ulteriormente potenziato e ridistribuito nell’area metropolitana di Catania.

Al Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di via San Giuseppe la Rena a Catania, sono state dislocate delle sezioni operative in assetto alluvione, dotate anche un mezzo anfibio, che potranno essere prontamente impiegate in centro storico e nella zona Sud della città. Sul ‘campo’ sono dislocati e impegnati complessivamente oltre 210 Vigili del Fuoco attrezzati per le attività di soccorso ordinarie e in assetto operativo alluvione.

