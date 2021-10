Una settimana di chiusura per lo svincolo A19 di Caltanissetta

Facebook



Il 19 ottobre sarà demolito con esplosivo il vecchio svincolo di Caltanissetta sulla A19, ciò comporterà la chiusura dello svincolo A19 di Caltanissetta dalle ore 9.00 di domenica 17 ottobre alle ore 24 di sabato 23 ottobre.

Il traffico veicolare pertanto subirà nel periodo indicato le seguenti variazioni che creeranno non poco disagio (necessario però, è bene sottolinearlo) agli utenti:

Da Catania in direzione Palermo uscita obbligatoria ENNA con traffico veicolato lungo la strada statale fino allo svincolo di Ponte Cinque Archi dove ci si reimmetterà in autostrada.

Da Palermo in direzione Catania uscita obbligatoria Ponte Cinque Archi con traffico veicolato lungo la strada statale fino allo svincolo di Enna dove ci si reimmetterà in autostrada.

In merito ai disagi il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, durante la riunione in Prefettura, ha chiesto ad Anas di anticipare per quanto possibile il ripristino della viabilità al fine di ridurre il disagio, e precisa “Ho ottenuto l’impegno che cercheranno di accorciare quanto più possibile i tempi di esecuzione”.

