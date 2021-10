Ultime Covid Italia: 39 decessi e 3.235 contagi. In Sicilia 6 vittime

Facebook



Ultime rilievi sulla pandemia. Sono 3.235 i contagi da covid 19 in Italia oggi, 6 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 39 morti che portano il totale dei decessi a 131.157 dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi sono stati individuati su 301.773 tamponi, il tasso di positività all’1%.

In SICILIA – Sono 285 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 15.697 tamponi processati. Tutti i decessi comunicati oggi sono avvenuti nei giorni scorsi. Sono 1.275 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 12.372 gli attuali positivi – 996 in meno rispetto a ieri – e di questi 389 sono ricoverati in regime ordinario, 49 in terapia intensiva (4 nuovi ingressi) e 11.934 sono in isolamento domiciliare.

