Ultime Covid Italia: 49 decessi e 2.494 contagi. In Sicilia 12 vittime

Ultimi rilievi sulla pandemia da Covid. Sono 2.494 i positivi ai test Covid individuati nelle 24 ore su 315.285 tamponi effettuati con un indice di positività dello 0,8%. I dati nel bollettino del 12 ottobre della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 49 morti. In calo di 23 unità i ricoverati con sintomi che in totale sono 2.665. Scendono anche di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva, 370 in totale. Dall’inizio dell’emergenza sono 4.704.318 le persone che sono state contagiate dal Covid-19, mentre le vittime sono 131.384. I guariti ad oggi sono 4.490.388, 3.997 nelle ultime 24 ore.

IN SICILA. Sono 273 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 ottobre 2021 in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 12 decessi.

I nuovi casi di positività registrati su 13.879 tamponi processati. Nell’isola sono 878 i pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi è 10.036 – 617 in meno rispetto a ieri – e di questi 340 sono ricoverati in regime ordinario, 39 in terapia intensiva con nessun nuovo ingresso e 9.657 sono in isolamento domiciliare.

