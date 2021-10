Ultime Covid Italia: 41 decessi e 2.938 nuovi casi. In Sicilia 9 vittime

Facebook



Sono 2.938 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 7 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 41 morti. 297.356 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso positività pari all’1%. Calano i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi con coronavirus. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono infatti 12 in meno i ricoverati in rianimazione, per un totale di 303 pazienti. I ricoverati nei reparti sono invece 2.824, 48 in meno di ieri.

IN SICILIA. Altre nove vittime e 245 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore- Il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale a 6.877. Il tasso di positività è dell’1,81%.

