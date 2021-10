Ultime Covid Italia: 33 decessi e 3.702 contagi. In Sicilia 5 vittime

Facebook



Sono 3.702 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 33 morti che portano a 131.688 il totale delle vittime da inizio emergenza. I nuovi casi sono stati individuati su 485.613 tamponi, con il tasso di positività che sale allo 0,76% (ieri 0,4%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.464, con un aumento di 41 persone rispetto a ieri mentre resta invariato il numero i ricoverati in terapia intensiva (355) con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.520.531 i guariti (+ 4.544 ) e 73.668 gli attualmente positivi (- 878).

IN SICILIA. Altre cinque vittime e 368 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore con 14.619 tamponi effettuati. L’indice di positività è 2,5%.

