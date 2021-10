Ultime Covid Italia: 30 decessi e 3.023 nuovi casi. In Sicilia 3 vittime

Facebook



Ultimi rilievi sulla pandemia. Sono 3.023 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 8 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 30 morti, che portano a 131.198 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 271.566 tamponi, tra molecolari e antigenici, che hanno fatto rilevare un tasso positività pari all’1,11%. In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.742 (ieri 2.824), con un calo di 82 persone rispetto a ieri mentre sono 383 i ricoverati in terapia intensiva (- 20 da ieri), con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.478.137 i guariti da inizio pandemia (+4.234 da ieri) e 85.926 gli attualmente positivi (-1.247).

IN SICILIA. Altre tre vittime e 469 nuovi casi con 14.977 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è 3,13%.. Il totale delle vittime nell’isola si porta a 6.880.

