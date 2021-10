Ultime Covid Italia: 30 decessi e 2.535 contagi. In Sicilia nessuna vittima

Facebook



Ultimi rilevamenti sull’andamento della pandemia. Sono 2.535 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 25 ottobre 2021, secondo i dati Covid – regione per regione – nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 30 morti. Sono 222.385 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari all’1,1%. Calano i pazienti in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri, ma aumentano i ricoverati con sintomi che sono 106 in più da ieri. In totale sono 338 i pazienti in terapia intensiva e 2.579 quelli ricoverati nei reparti. Da inizio emergenza sono state contagiate dal Covid-19 4.743.720 persone, mentre le vittime sono 131.856. Ad oggi sono 4.537.210 i guariti, 2.626 nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi in Italia sono 74.654, 121 in meno di ieri.

IN SICILIA. Nessuna vittima da Coronavirus registrata nelle ultime 24 ore, ma sale il numero dei nuovi casi, 443, portando l’Isola al primo posto nella classifica nazionale pandemica per numero di contagi. I tamponi effettuati sono stati 10.037. L’indice di positività si porta a 4,4%.

