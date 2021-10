Ultime Covid Italia: 27 decessi e 2.278 contagi. In Sicilia 3 vittime

Facebook



Shares

Ultimi rilevamenti della pandemia da Covid. Sono 2.278 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 10 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 27 morti. Sono 364 le terapie intensive occupate, 3 in meno da ieri, mentre i ricoverati nei reparti Coronavirus sono 2.651 in totale, 41 in meno nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 2.745 oggi. Sono stati, inoltre, 270.044 i tamponi effettuati, con un indice di positività dello 0,8%.

IN SICILIA. Altre tre vittime e 259 nuovi casi di Coronavirus con 10.068 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è 2,4%. Attualmente i positivi in Sicilia sono 10.748

Mi piace: Mi piace Caricamento...