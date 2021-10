Ultime Covid Italia: 25 decessi e 3.312 contagi. In Sicilia 7 vittime

Facebook



Shares

Sono 3.312 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 2 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 355.896 tamponi con un tasso positività allo 0,9%. In calo i ricoverati con sintomi di Covid, 61 in meno rispetto a ieri, e il totale scende a 3.057. In lieve aumento, 3 in più, i ricoveri nelle terapie intensive che salgono complessivamente a 432 con 27 ingressi del giorno. Gli attuali positivi sono 92.749 (-903 rispetto a ieri) mentre i dimessi e guariti complessivamente sono 4.455.320, 4.187 in più di ieri. Il totale dei decessi sale a 130.998 e dei casi a 4.679.067.

IN SICILIA. Altre sette vittime e 410 nuovi casi di Coronavirus con 15 mila tamponi effettuati registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime siciliane del Covid è 6.839.

Mi piace: Mi piace Caricamento...