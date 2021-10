Trieste protesta No Greenpass, Polizia al porto usa idranti

Facebook



Shares

I manifestanti, “La gente come noi non molla mai”

Ore 9.14

Camionette della Polizia di Stato al porto di Trieste di fronte ai manifestanti in presidio da venerdì al varco 4 che continuano a gridare ‘la gente come noi non molla mai’ e ancora: ‘libertà’.

‘Libertà, libertà’: così i manifestanti ‘No Green pass’ mentre le forze di Polizia usano gli idranti per sgomberare il presidio che occupa il varco 4 da venerdì mattina. Ma i manifestanti non sono affatto intenzionati ad abbandonare e continuano a gridare all’indirizzo delle forze dell’ordine la parola ‘libertà’.

Continua l’avanzata degli agenti della Polizia di Stato al varco 4 del porto di Trieste per sgomberare il presidio ‘No green pass’. Al momento non si è verificata alcuna violenza. Alcuni portuali si sono inginocchiati.

Alcuni rappresentanti della protesta stanno parlando con le forze dell’ordine probabilmente per trovare una transizione pacifica.

Ore 9.50

Carica della polizia che avanza al porto di Trieste cercando di spingere i manifestanti e il lavoratori No Green pass verso l’uscita mentre dai mezzi delle forze dell’ordine vengono azionati di nuovo gli idranti. Momenti di tensione quando forze di polizia e manifestanti si sono trovate corpo a corpo: scattano le manganellate degli agenti con gli scudi alzati.

(AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...