Sicilia, percorsi di archeologia nel nome di Sebastiano Tusa

Da giovedì 4 novembre 2021, al Museo archeologico regionale Antonino Salinas, si svolgerà l’atteso “Percorsi di archeologia nella Sicilia occidentale Sebastiano Tusa in memoriam (1952-2019)”, il convegno internazionale di archeologia che la Fondazione Ignazio Buttitta dedica alla figura di Sebastiano Tusa con il sostegno del BCIF, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo e il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas e con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana. Un’orma profonda e indelebile, quella di Sebastiano Tusa, la cui poliedrica attività si è esplicitata in decine di scavi e di ricognizioni, oltre che nella sua duplice attività di funzionario degli enti di tutela e di docente universitario.

Dopo i saluti inaugurali, previsti alle 9.30, e la prolusione di Dario Palermo, Massimo Cultraro, Aurelio Burgio, il palinsesto di interventi prevede tre giorni di importanti contributi che permettono all’evento di assumere due significati di grande valore. Anzitutto, l’opera di Tusa contribuì alla ricerca sul Mediterraneo con metodi e risultati che oggi sono al centro di ogni riflessione nell’orizzonte complesso della scena archeologica e storica internazionale. In secondo luogo, ma non meno importante, il ricordo vivo di Tusa attraverso un convegno internazionale offre la possibilità di indagare ancora il legame tra parola, archeologia e presente, rapporto da cui nasce una forte consapevolezza sul come progettare il futuro.

Il programma si presenta eterogeneo per tipologia di appuntamenti, con intellettuali, figure di spicco della scena internazionale che brillano per competenza e profondità di conoscenza dell’archeologia e della storia.

Per le informazioni, rivolgersi alla Fondazione Ignazio Buttitta ai numeri 091 7026433 / 339 1852655 / 333 2188325. Prenotazione obbligatoria al n. 328 5678119. Green Pass obbligatorio.

Il convegno si conclude il 6 novembre con la proiezione del documentario Sulle orme di Sebastiano di Nicola Ferrari (Italia 2021) e l’assegnazione delle borse di studio “Sebastiano Tusa per la ricerca archeologica”. Le conclusioni sono affidate a Oscar Belvedere.

Percorsi di archeologia nella Sicilia occidentale

Sebastiano Tusa in memoriam (1952-2019)

Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, 4 > 6 novembre 2021

Giovedì 04 novembre

0re 9.30

Saluti inaugurali

Ore 11.30

Prolusione

Dario Palermo, Massimo Cultraro, Aurelio Burgio, Ricordo di Sebastiano Tusa

Ore 15.00

La Sicilia occidentale prima degli Elimi

Fabio Martini, Università degli Studi di Firenze

Arte rupestre tra Paleolitico e Mesolitico

Marcello Piperno, Carmine Collina, Museo civico archeologico Biagio Greco di Mondragone

La Grotta dell’Uzzo (San Vito lo Capo, Trapani) nel contesto del Mediterraneo occidentale: storia delle ricerche e sistemi tecnici tra Mesolitico e Neolitico

Rafael M. Martínez Sánchez, José C. Martín de la Cruz, Universidad de Córdoba, Spagna

Bridging trenches. The Italian-Spanish collaboration in Contrada Stretto (2003-2006)

Ore 16.30 – Pausa caffè

Ore 17.00

L’Archeologia subacquea

Introduce Valeria Li Vigni, Soprintendenza del Mare

Ultimi ritrovamenti subacquei della Sicilia occidentale

William M. Murray, University of South Florida, USA

Sebastiano Tusa e la Storiografia della Battaglia delle Isole Egadi (intervento online)

Timmy Gambin, University of Malta

I relitti profondi di Ustica e delle Egadi: la documentazione tridimensionale e il Museo Virtuale

Peter Campbell, Cranfield University, UK

La sfida nel tracciare e mappare il luogo della Battaglia delle Egadi

Jonathan Prag, University of Oxford, UK

Le iscrizioni sui rostri delle Egadi (intervento on line)

Ore 19.00

Discussione e interventi a cura dei funzionari e tecnici della Soprintendenza del Mare

Venerdì 05 novembre

Ore 9.00

Selinunte

Clemente Marconi, New York University, Milano

Sebastiano Tusa e Selinunte: un progetto di archeologia totale (intervento on line)

Dieter Mertens, già Direttore Istituto Archeologico Germanico di Roma

Le ricerche coordinate dall’Istituto Archeologico Germanico a Selinunte

Caterina Greco, Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas,Valeria Tardo, Università degli Studi di Palermo

Ceramiche d’importazione dal santuario della Malophoros di Selinunte. Un aggiornamento

Claudio Parisi Presicce, Musei Capitolini, Roma

Il santuario della Malophoros e le aree sacre limitrofe (intervento on line)

Ore 11.00 – Pausa caffè

Ore11.30

Mondo elimo e Sicilia occidentale

Francesca Spatafora, Archeologa

Gli Elimi tra storiografia e archeologia

Rossella Giglio, Parco Archeologico di Segesta

Segesta: nuove attività del Parco

Salvatore De Vincenzo, Università degli Studi della Tuscia, Chiara Blasetti Fantauzzi, Freie Universität Berlin / Einstein Center

Erice elima, punica e romana alla luce dei nuovi scavi

Ore 15.00

La Sicilia centro-occidentale

Assia Kysnu Ingoglia, Università degli Studi di Trento,Massimo Cultraro, Cnr-Ispc, Università degli Studi di Palermo

Da Roccazzo a Mokarta: modelli insediativi e dinamiche culturali tra Eneolitico e Bronzo Recente nella Sicilia occidentale

Stefano Vassallo, Archeologo

Il territorio dei Monti Sicani

Aurelio Burgio, Università degli Studi di Palermo

Dinamiche territoriali nella Sicilia occidentale: uno sguardo nella lunga durata

16.30 – Pausa caffè

Ore 17.00

Musei, museo diffuso e comunicazione

Rosalba Panvini, Università degli Studi di Catania

Dallo scavo alla valorizzazione. L’attività di Sebastiano Tusa nel campo della museografia

Enrico Giannitrapani, Cooperativa Arkeos, Enna

Lo sguardo oltre il mare. La preistoria della Sicilia centrale tra ricerca sul campo e archeologia pubblica (intervento on line)

18.00

Discussione

Sabato 06 novembre

0re 9.00

Pantelleria

Maurizio Cattani, Università di Bologna

Pantelleria e gli studi sulla preistoria siciliana di Sebastiano Tusa

Thomas Schaefer, Eberhard KarlsUniversität Tübingen

Pantelleria in età romana: i risultati delle recenti campagne esplorative (intervento on line)

TomooMukai, Centre Camille Jullian, Université d’Aix-Marseille / CNRS, France

L’île de Pantelleria entre la Sicile et l’Afrique, vu par la céramique (intervento on line)

Ore 10.30

memoria e ricordo di Sebastiano Tusa

Proiezione del documentario Sulle orme di Sebastiano di Nicola Ferrari (Italia 2021)

Ore 11.00

Assegnazione Borse di Studio “Sebastiano Tusa per la ricerca archeologica”

Ore 11.30

Conclusioni

Oscar Belvedere

***

Coordinamento organizzativo

Rosi Pollara, Rossella Valentino

Segreteria

Antonino Frenda, Alessandro Bruno, Costanza Giallongo, Maria Randazzo, Iolanda Giuffrida, Roberta Giangrasso, Vito Polizzi, Giovanni Cassano

