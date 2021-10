Sicilia laboratorio politico: intesa FI-Sicilia Futura Iv

Facebook



“In un momento in cui in Italia c’è una sorta di migrazione a sinistra, in Sicilia avviene esattamente il contrario cioè i ragazzi di Sicilia Futura passano verso il centrodestra. Quello che stipuliamo oggi è un accordo politico forte, serio. Non parliamo di federazioni”. Così il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè annunciando, in conferenza stampa all’Ars, l’accordo con Sicilia Futura-Italia Viva.

“Ho parlato con Renzi di questa intesa con Forza Italia ed è stato d’accordo. Manterremo la nostra identità di partito di minoranza all’Assemblea, ma abbiamo tutto l’interesse a collaborare per il bene della Sicilia. Con Forza Italia lavoreremo insieme su tutte le iniziative che ci uniscono, per lavorare meglio all’Ars e per cominciare a costruire un processo di integrazione dei gruppi parlamentari affinchè alle amministrative e alle Regionali non ci sia distinzione tra di noi. Siamo moderati e centristi, lontani da sovranismi e populismi”. Così il capogruppo di Sicilia Futura-Italia Viva all’Ars Nicola D’Agostino durante la conferenza stampa di presentazione dell’accordo con Forza Italia.

Direi che oggi comincia un laboratorio Sicilia e sono convinto che questo nostro accordo porterà a grandi risultati sia alle elezioni di Palermo che alle Regionali. E un laboratorio politico che deve essere messo in primo piano”. Così il capogruppo di Forza Italia all’Ars Tommaso Calderone durante la conferenza stampa di presentazione, all’Ars, dell’accordo con Sicilia Futura-Italia Viva. “Questo accordo non è un dato meramente numerico, che pure è importante, ma è un contributo politico vero – ha aggiunto – Non è un passaggio perché nessuno ha cambiato casacca, è un accordo per lavorare insieme. Questo laboratorio deve fare da traino”.

Nella foto, Nicola D’Agostino

