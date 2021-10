Santana torna con Rob Thomas in “Move”

Facebook



Shares

Rieccolo. Carlos Santana, chitarrista della Rock and Roll Hall of Fame e vincitore di diversi Grammy Award, ha pubblicato oggi il video di ‘Move’, il singolo che lo vede di nuovo insieme a Rob Thomas, il cui brano pluripremiato ai Grammy nel 1999 ‘Smooth’ è diventato un successo in tutto il mondo. I due artisti hanno infranto tutte le aspettative ed hanno creato un nuovo classico. ‘Move’ è uscito a fine agosto con l’annuncio di ‘Blessings and Miracles’, l’atteso nuovo album che verrà pubblicato in tutto il mondo il 15 ottobre per Bmg.

Il video si apre su un paesaggio fumoso in bianco e nero mentre la voce dinamica, sensuale e magnetica di Thomas si mescola con la vibrante chitarra di Santana, accendendo le cose e aprendo i cieli. Poi parte un mix di pop e rock latino stridente, vibrante, spavaldo e mozzafiato. Thomas è sostenuto dal talento vocale degli American Authors (soprattutto da Zac Barnett). Santana abbina questa performance, come solo lui sa fare, con assoli scintillanti che esplodono con forza tettonica. Una vivace sezione di fiati colpisce da tutte le parti, e la canzone è messa in evidenza da un ritornello iper-drive che sfida l’inerzia.

“Move è nato in modo molto simile a come è successo con Smooth- ricorda Santana- C’era come un’intelligenza divina dietro le quinte, ed io sapevo solo che dovevo registrarlo con Rob. La canzone parla di risvegliare le tue molecole. Accenditi e attivati: muoviti. Quando io e Rob lavoriamo insieme, abbiamo un suono splendido”. Santana ha appena concluso un tour estivo negli Stati Uniti e continuerà la sua residenza pluriennale presso la House of Blues al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas con un calendario di esibizioni dal 3 novembre all’11 dicembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...