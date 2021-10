Nubifragio: a Catania anche domani, mercoledì, scuole chiuse

Facebook



Viste le drammatiche condizioni meteo, anche domani a Catania scuole. Lo disponde il sindaco Salvo Pogliese che così si esprime: “È evidente a tutti come la Città si trovi di fronte a una tragedia e a fenomeni atmosferici quasi senza precedenti.

In 48 ore è caduta su Catania la quantità di pioggia che cade in media in un anno intero e, purtroppo, il maltempo continuerà nelle prossime ore, anche se l’allerta passerà da ROSSO ad ARANCIONE.

PER LE SCUOLE È PREVISTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DOMANI, MERCOLEDÌ 27, come disporrò con una nuova ordinanza, anche per consentire gli interventi di ripristino dei servizi e una valutazione precisa degli ingenti danni.

La decisione della chiusura degli istituti scolastici ieri e oggi, ritenuta da alcuni frettolosa, ha sicuramente evitato una tragedia ben più grave.

A nessuno fa piacere chiudere le scuole, ma a situazioni eccezionali si risponde con decisioni eccezionali.

Nel frattempo, lo ribadisco, chi nelle prossime ore non sia costretto da cause di forza maggiore o di necessità, limiti al massimo gli spostamenti, perché l’intensità e la violenza delle piogge potrebbero aumentare in qualsiasi momento”.

INTERVENTI DI SOCCORSO

Al momento, su Catania e Provincia, ci sono oltre 170 richieste di intervento per soccorsi a persone in difficoltà nelle auto e nelle proprie abitazioni, danni d’acqua, allagamenti e dissesti statici. Lo rende noto il comando dei Vigili del Fuoco di Catania. In particolare sono 134 le richieste che provengono dalla città di Catania;65 in centro storico;21 zona Sud, Librino, San Giuseppe la Rena e Aeroporto; 28 dalla zona Ovest di Nesima;20 zona Nord, San Giovanni Galermo. Stanno giungendo squadre in supporto da tutti i Comandi Provinciali Vigili del Fuoco della Sicilia.

SOSPESI TRENI CATANIA-CALTAGIRONE

Circolazione ferroviaria ancora sospesa sulla linea Catania-Caltagirone, per l’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale. Le forti piogge di questi giorni hanno provocato ingenti danni, in più punti, all’infrastruttura ferroviaria e agli impianti di segnalazione e circolazione. “Il perdurare delle cattive condizioni meteo non consente l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per i lavori di ripristino e rende difficoltoso anche il servizio sostitutivo con bus”, fanno sapere da Rfi. Binari allagati, invece, nella stazione di Bicocca, con interruzione del tratto di linea Lentini Diramazione-Bicocca-Catania Acquicella.

