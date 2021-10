Nasce Experimenta Siciliae, “travel experience summit” del turismo esperenziale

Facebook



Oggi, venerdì 15 ottobre, presso il Salone di rappresentanza del Palazzo Comunale di Riposto, presente il Sindaco di Riposto dott. Enzo Caragliano e il presidente del FLAG Riviera Jonica dott. Gianni Vasta, viene presentato il proramma di “Experimenta Siciliae”

Experimenta Siciliae, un invito a provare dal vivo le bellezze della Riviera Jonica Etnea della Sicilia Orientale, spaziando dai comuni che vanno da Augusta a Letojanni. Un evento alla prima edizione, focalizzato sul turismo esperienziale in Trinacria. Dal 17 al 20 ottobre un incontro a cui hanno aderito più di 50 operatori turistici locali e 35 buyers provenienti dall’Italia e dall’estero. Experimenta Siciliae è il primo esempio di “travel experience summit” per sostenere il settore della Blue Economy legato allo sviluppo costiero della Sicilia orientale. Saranno presenti all’evento anche una decina di giornalisti di testate nazionali e internazionali.

Il mare in questo caso farà da driver primario per attirare un turismo che rimarrà affascinato dalle bellezze locali. Infatti il territorio della riviera jonica etnea, ad alta vocazione turistica, attraverso l’integrazione e la promozione dei diversi servizi, può raggiungere una ulteriore fase di sviluppo, ottenere una maggiore e differente attrattività, diversificare la fruibilità turistica.

Experimenta Siciliae diventerà così l’occasione per raccontare al meglio le potenzialità della Riviera Jonica Etnea della Sicilia Orientale orientando l’offerta ad un mercato dove il turista ha un ruolo attivo nell’esperienza di viaggio, dove il viaggiatore non assiste passivamente a una visita, ma preferisce approfondire la propria relazione con il luogo attraverso attività coinvolgenti, mettendo a frutto e individuando contesti autentici e attraenti. Per questo sono stati selezionati operatori locali caratterizzati da un elevato livello di esperienzialità e che rispondano ai principi generali del turismo responsabile e sostenibile. I comuni coinvolti della Riviera Jonica Etnea della Sicilia Orientale sono Aci Castello, Acireale, Augusta, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Forza D’Agrò, Giardini Naxos, Letojanni, Mascali, Riposto e Sant’Alessio Siculo.

Il programma di Experimenta Siciliae

Diverse le attività in programma e le realtà del territorio che saranno coinvolte nel progetto: dal Grand Hotel Villa d’Itria al ristorante stellato Zash con lo chef Giuseppe Raciti, dalle degustazioni di birra artigianale con l’associazione Beer Sicilia alle attività di pesca turismo ad Acitrezza, con l’incontro tra pescatori e maestri d’Ascia Rodolico, dal ristorante SAL con la chef Valentina Rasà alla camminata naturalistica alle pendici dell’Etna con EtnaWild e Altai Sicilia, dalle cantine Cottanera e Nicosia all’incontro con i produttori di pistacchio di Bronte Pistì, fino alla degustazione da Etna Urban Winery, e ancora Diving, bike tour, cooking lesson e altre attività pensate per far vivere una vera esperienza ai tanti ospiti che prenderanno parte all’evento.

FLAG Riviera Jonica Etnea

Il Gruppo di Azione Costiera FLAG Riviera Jonica Etnea è una società cooperativa consortile costituita da un partenariato pubblico con lo scopo di gestire un importante contributo comunitario per il finanziamento di azioni individuate da un partenariato locale e finalizzate allo sviluppo integrato delle collettività pescherecce.

Il territorio di riferimento del FLAG Riviera Jonica Etnea è quello facente capo ai Comuni di Acicastello, Acireale, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali e Riposto.

Scirocco srls

La società Scirocco, nasce nel 2015, con l’obiettivo di diventare un laboratorio creativo al centro del mediterraneo, dall’idea di tre giovani esperti di comunicazione pubblicitaria.

Dal 2015 al 2019 ha organizzato diverse decine di eventi legati al mondo della enogastronomia, con una alta attrattività turistica, su tutto il territorio regionale siciliano.

L’evento, che fra i tanti, ha riscosso maggiore successo sia nel pubblico di visitatori che tra gli operatori professionali è stato sicuramente il “Beer Catania”, organizzato su richiesta dell’Associazione di promozione culturale Beer Sicilia, patrocinato dalla Regione Siciliana Assessorato al Turismo, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Catania. Con i suoi oltre 30.000 visitatori e diverse centinaia di operatori professionali, il Beer Catania oggi è

il più grande evento del sud Italia in questo settore merceologico

