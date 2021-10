Maltempo, marito e moglie dispersi nelle campagne di Scordia

Facebook



Una coppia di Scordia, nel catanese, marito e moglie, risulta dispersa in una zona di campagna in contrada ‘Ogliastro’ a causa del forte maltempo. I due, secondo quanto hanno riferito alcuni passanti, sarebbero stati investiti dalla furia dell’acqua di un torrente di campagna ingrossato dalle forti e abbondanti piogge cadute fin dal pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con i sommozzatori specializzati nelle ricerche dei dispersi.

E’ stata invece ritrovata un’altra coppia, sempre di Scordia lungo la strada provinciale. Soccorsi dopo essere rimaste con l’auto in panne sono stati portati in ospedale, e secondo i vigili del fuoco, non sono in pericolo di vita.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30

E’ stato ritrovato senza vita dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a circa 500 metri dalla Strada Provinciale 28 l’uomo scomparso con la mogie: si tratta di Sebastiano Gambera. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi di una strada rurale, a pochi chilometri dal luogo esatto nel quale era stato visto assieme alla moglie. Le ricerche continuano.

