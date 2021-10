Maltempo in Sicilia: voli dirottati a Catania e Palermo

Facebook



Voli cancellati e altri dirottati, a causa del maltempo, a Palermo ma soprattutto a Catania. Momenti difficili, soprattutto ieri sera, quando violenti nubifragi si sono abbattuti soprattutto nella Sicilia orientale. Sono decine i voli cancellati o dirottati. Le difficoltà maggiori si sono registrate al Fontanarossa di Catania dove sono stati dirottati doversi voli su Palermo, altri su Comiso.

Esondato fiume Simeto, chiusa statale 19

A causa dell’esondazione del fiume Simeto, la strada statale 194 ‘Ragusana’ è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 0,300 al km 1,000 a Catania. Istituite deviazioni in loco. Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Allagata carreggiata, chiusa statale 120 a Bronte

Ancora disagi in Sicilia per la forte ondata di maltempo che si è abbattuta da ieri sera sull’isola. A causa dell’allagamento della carreggiata e della presenza di fango e detriti, la strada statale 120 ‘Dell’Etna e delle Madonie’ è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 176,00 al km 179,000 all’altezza di Bronte (Catania). Il personale di Anas è sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Trapani, Vigili del fuoco salvano quattro uomini intrappolati

Quattro uomini rimasti bloccati dal rigonfiamento di un fiume nel trapanese durante un violento nubifragio sono stati salvati dall Nucleo Saf, cioè speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco di Trapani e dalla squadra di Alcamo. I quattro, due tedeschi, un italiano e un sudamericano sono stati salvati poco prima di essere travolti dall’acqua. I quattro erano in stato di ipotermia e sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi.

