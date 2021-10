Maltempo: domani allerta rossa in Sicilia orientale. Scuole chiuse nel catanese

Facebook



Allerta rossa in Sicilia domani martedì per il maltempo. L’allerta per il 26 ottobre, evidenzia la Protezione Civile, è prevista sul versante nord e orientale della regione.

Sull’isola sono in arrivo ancora intensi temporali e venti di burrasca dai quadranti orientali. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia situazione critica soprattutto sui settori ionici. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata di oggi, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più frequenti sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

A Catania il sindaco Pogliese ha prorogato la chiusura delle scuole: “Il perdurare delle cattive condizioni metereologiche e l’estensione dell’allerta rossa alla giornata di domani, martedì 26 ottobre, mi inducono a reiterare l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale. Le piogge ingenti, che stanno aumentando d’intensità in queste ore, e la quantità di acqua proveniente anche dai Comuni dell’hinterland gravano sulla nostra Città; la Protezione Civile lavora incessantemente dalla notte scorsa per fare fronte a numerose situazioni di emergenza e sono tantissime le richieste di intervento”.

Anche nei Comuni dell’hinterland etneo è stata predisposta la chiusura delle scuole.

