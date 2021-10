In questo minuto decolla l’ultimo volo Alitalia

Facebook



Ore 22.05 (questi minuti), aeroporto di Cagliari. Ultimo avviso per il volo AZ 01586 in decollo per Roma Fiumicino. Alitalia decolla per l’ultima volta dai cieli italiani. Sul sito dell’aeroporto di Cagliari si segnala il Gate 3 per l’imbarco. Dopo 74 anni si ferma qui la compagnia di bandiera italiana. Questa non è un’analisi della storia Alitalia, troppe ne sono state fatte e probabilmente mai puntando l’attenzione verso i veri colpevoli del disastro finanziario.

Qui, adesso, solo la solidarietà di questo giornale ai circa 7 mila lavoratori più quelli dell’indotto. Sono le 22.38, la Sogaer (che gestisce aeroporto Cagliari) segnala il volo con status DECOLLATO. Per oggi è l’ultimo volo da Cagliari.

Per Alitalia è l’ultimo volo a basta. Ciao Alitalia. Buon ultimo volo.

