Francofonte aderisce alla campagna di prevenzione del tumore al seno

Anche Francofonte ha aderito alla campagna di prevenzione del tumore al seno. Stasera e domani il palazzo comunale sarà illuminato di rosa in occasione dell’iniziativa nazionale.

Il Comune di Francofonte, con la collaborazione della “Rete Civica della Salute- sezione di Francofonte” e l’associazione “Il filo della vita”, ha voluto partecipare alla campagna con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione femminile francofontese sui tumori al seno.

L’amministrazione guidata dal sindaco Lentini, particolarmente attenta verso queste tematiche, ha voluto dare il proprio contributo acquistando le spille dell’Airc, il cui simbolo è un nastro rosa incompleto. Nella mattinata odierna, il vice sindaco Tuzza ha consegnato personalmente le spille alle consiglieri di maggioranza e di minoranza e alle assessori, alle dipendenti degli uffici comunali, alle presidenti delle associazioni locali e alle scuole.

“L’unico strumento che abbiamo a disposizione è la diagnosi precoce”: commenta la vice sindaco Tuzza. “Invitiamo tutte le francofontesi a fare controlli periodici. A chi sta vivendo questa lotta diciamo di chiedere il giusto sostegno, in modo tale da non essere da sole in questa battaglia che purtroppo è sì molto diffusa, ma grazie alla ricerca sono stati fatti numerosi passi in avanti. Per questo, ancora una volta, ribadiamo l’importanza della prevenzione”.

Queste iniziative rientrano fra le attività che verranno organizzate nel mese “rosa” di ottobre dedicato alla prevenzione dei tumori al seno.

Nella foto: Agosta, La Ferlita, Schepis, Tuzza

