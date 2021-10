Eugenio Barba con Lorenzo Gleijeses apre il cartellone del Teatro Biondo a Palermo

Facebook



Ad inaugurare il cartellone della stagione 2021-22 della Sala Strehler del Teatro Biondo, a Palermo sabato 16 ottobre alle ore 21.00, sarà lo spettacolo Una giornata particolare del danzatore Gregorio Samsa, in scena fino al 31, regia e drammaturgia di Eugenio Barba, Julia Varley e Lorenzo Gleijeses, che ne è anche protagonista.

Nato dalla collaborazione tra il grande maestro di teatro Eugenio Barba e l’attore Lorenzo Gleijeses, lospettacolo, prodotto dal Biondo Palermo e da Gitiesse Artisti Riuniti, in collaborazione con Nordisk Teaterlaboratorium, interseca tre diversi nuclei narrativi: alcuni elementi biografici di Franz Kafka, la vicenda del personaggio centrale de La metamorfosi, Gregorio Samsa, e quella di un immaginario danzatore omonimo.

Samsa è convinto che, attraverso una ripetizione ossessiva delle sue partiture, sia possibile arrivare ad un altro livello di precisione tecnica e di qualità interpretativa ma, di contro, il suo perfezionismo lo catapulta in un limbo in cui si erodono i confini tra reale e immaginario, lavoro e spazio intimo, tra teatro e vita quotidiana. Si scontrano, allora, le esigenze del mondo esterno e le sue profonde necessità personali.

«Il protagonista – si domanda Lorenzo Gleijeses – ripete le sue sequenze coreografiche come un novello Sisifo per una pulsione psicopatologica? Oppure è semplicemente mosso dal desiderio di spingere al massimo i risultati del suo lavoro e dal sogno utopico di superare i limiti imposti dalla sua natura umana? I movimenti che Gregorio prova senza posa sono frutto di un impegno professionale e di un lavoro di concezione minuzioso tale da acquisire una ponderatezza e un equilibrio che le azioni della sua vita reale non possiedono. Gregorio è come un ragno che non può evitare di tessere la propria tela. La sua ricerca artistica, che mira alla libertà, doppia la sua stessa vita, acquisisce una ricchezza labirintica che sarà squarciata dalla volontà di inseguire se stesso».

Una giornata particolare è uno spettacolo innovativo, che incrocia diversi linguaggi: le scene sono di Roberto Crea, le musiche originali e le partiture luminose di Mirto Baliani, mentre Michele Di Stefano ha collaborato alla realizzazione delle coreografie e Chiara Lagani è stata consulente per la drammaturgia.

Teatro Biondo Palermo, Sala Strehler

dal 16 al 31 ottobre 2021

Una giornata particolare del danzatore Gregorio Samsa

regia e drammaturgia Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley

con Lorenzo Gleijeses

musiche originali e partiture luminose Mirto Baliani

oggetti coreografici Michele Di Stefano

consulenza drammaturgica Chiara Lagani

scene Roberto Crea

voci off Eugenio Barba, Geppy Gleijeses, Maria Alberta Navello, Julia Varley

assistente alla regia Manolo Muoio

produzione Teatro Biondo Palermo / Gitiesse Artisti Riuniti

in collaborazione con Nordisk Teaterlaboratorium

Calendario delle rappresentazioni:

sab. 16 ott. ore 21.00

dom. 17 ott. ore 20.30

mar. 19 ott. ore 17.00

mer. 20 ott. ore 21.00

gio. 21 ott. ore 21.00

ven. 22 ott. ore 17.00

sab. 23 ott. ore 17.00

dom. 24 ott. ore 20.30

mar. 26 ott. ore 17.00

mer. 27 ott. ore 21.00

gio. 28 ott. ore 21.00

ven. 29 ott. ore 17.00

sab. 30 ott. ore 17.00

dom. 31 ott. ore 20.30

durata: 70 minuti senza intervallo

biglietti: intero 14 euro, ridotto 12 euro, studenti 7 euro

