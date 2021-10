Catania Port Day: il porto si apre alla città: “Un Porto oltre ogni limite”

Facebook



L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale aderisce all’iniziativa “Italian Port Days” lanciata da Assoporti nel 2019, che quest’anno vede gli scali italiani impegnati nella promozione dei rapporti con il territorio ed i cittadini, tramite eventi, spettacoli, visite guidate e tanto altro, sia in presenza che in modalità virtuale, con l’obiettivo di aprire il porto alla città.

Il tema individuato per l’edizione 2021 è la sostenibilità sociale ed il superamento delle disuguaglianze di genere. A tale ultimo fine, è stato lanciato il progetto “Women in Transport – the challenge for Italian Ports”, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro delle donne, di valorizzarne le attività e di definire politiche aziendali che le coinvolgano a tutti i livelli dell’organizzazione. L’AdSP del Mare di Sicilia Orientale darà il suo contributo con l’organizzazione di un evento dal titolo “Un Porto oltre ogni limite”, che si terrà il 9 ottobre 2021 alle ore 20.00, nel piazzale antistante il Terminal Crociere presso lo Sporgente Centrale del porto di Catania. L’evento sarà gratuito ed aperto al pubblico (munito di green pass) fino ad esaurimento posti, fra danza, musica, moda e spettacolo, in cui l’arte sarà lo strumento tramite il quale “oltrepassare” le disuguaglianze di genere e conclamare che attraverso la volontà si può essere vincenti sempre e comunque.

Lo spettacolo ospiterà i graditissimi interventi della Consigliera Regionale di Parità Dott.ssa Margherita Ferro e della Viceprefetta di Catania Dott.ssa Sarita Giuffrè, entrambe impegnate nella lotta alle disuguaglianze di genere.

La Prof.ssa Liliana Nigro sarà la direttrice artistica e conduttrice dello spettacolo, che avrà inizio con una sfilata di moda, durante la quale 25 splendide modelle indosseranno oltre 60 abiti che ricondurranno anche al tema della libertà e del rispetto per la donna con un omaggio toccante al popolo afghano. La scaletta prevede poi le performance della violinista Erika Ragazzi, famosa per le soavi note del suo violino elettrico, del trio “Anime danzanti” Ionella e Sofia coadiuvate da Adriana, una madre ed una figlia: quest’ultima, nonostante costretta sulla sedia a rotelle, combatte da sempre la sua battaglia danzando. Lo spettacolo si concluderà con il Trio Anonimus, che con i suoi strumenti allieterà il pubblico con dei momenti musicali.

Come già accennato l’evento è stato fortemente voluto dall’AdSP del Mare di Sicilia Orientale che si avvarrà della collaborazione della Catania Cruise Port, la società che gestisce il Terminal Crociere del posto di Catania e che è parte del network di Global Ports Holding, il più grande operatore indipendente di terminal crocieristici al mondo, con una presenza consolidata nel Mediterraneo, in Atlantico e nelle regioni dell’Asia-Pacifico. Grazie alle recenti acquisizioni (Nassau – Bahamas; La Habana – Cuba; Zadar – Croazia; Antigua – Antigua e Barbuda; e Taranto), Global Ports Holding gestisce attualmente un portafoglio di 21 porti in 13 diversi Paesi, nei quali si svolgono ogni anno più di 4.000 accosti di navi di tutte le Compagnie.

