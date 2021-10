Arrestato a Messina corriere della droga con 10 kg di hashish in valigia

Facebook



I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno sequestrato dieci chili di hashish, custoditi in un trolley da viaggio da un corriere, rientrato in Sicilia a bordo di un pullman di linea proveniente dal nord Italia e diretto a Catania. L’uomo, un giovane tunisino, è stato arrestato anche grazie al fiuto dei cani antidroga Sara e Dandy, in forza alla Squadra cinofili del Gruppo di Messina, che hanno segnalato la valigia sospetta. La droga se immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro. La sostanza stupefacente riportava sull’involucro esterno lo stemma di una nota casa automobilistica, a simboleggiare l’elevato standard qualitativo della merce, ed era sigillata in 10 involucri da un chilo circa, avvolti in numerosi strati di cellophane e confezionati sottovuoto, nel tentativo di sfuggire a un eventuale controllo dei cani antidroga.

Il corriere è stato arrestato in flagranza per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto a custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio. “L’attività effettuata dimostra, ancora una volta, la centralità della città di Messina quale porta d’ingresso dello stupefacente in Sicilia – spiegano gli investigatori delle Fiamme gialle -, nonché punto strategico per il transito e lo smercio di ingenti partite di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento della locale criminalità organizzata”.

