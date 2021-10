A Grammichele presentato “Reportage dall’anima”

Facebook



Una raccolta di poesie inedite che rappresenta non solo l’autrice ma la persona che vive e che osa perché vuole affacciarsi a nuove esperienze. Un libro legato ai ricordi e ai modelli importanti che arricchiscono la nostra storia: con i capitoli già scritti e con quelli ancora da elaborare. Tutto questo è “Reportage dall’anima” l’opera della dottoressa Brigida Morsellino presentata in piazza Carlo Maria Carafa nel paese di Grammichele in provincia di Catania.

Un evento che ha visto l’introduzione dell’editore Antonello La Piana con il presidente del consiglio comunale Samuele Palermo e l’assessore Natascia Palermo che hanno portato ai presenti i saluti istituzionali di Grammichele.

“Questo libro di poesie è la manifestazione del sentire e del vivere di una persona che si poggia su sentimenti, emozioni, gioie e dolori che accumunano tutti noi- spiega l’autrice Morsellino- nelle mie riflessioni ci sono immagini che catturano un momento particolare in cui ognuno di noi si può rivedere. Parole semplici- ma dirette- e vere che, come gli occhi dei miei genitori, diventano un rifugio ed una certezza perchè sai che troverai le risposte”.

“Reportage dall’anima” è una raccolta di venti poesie dove ad ogni componimento è abbinato un’immagine.

A presentare l’evento l’esperto di comunicazione Davide Di Bernardo. “Bisogna vedere la persona dietro le parole perchè l’autrice, in questa raccolta, mostra il suo essere donna e figura istituzionale. Due estremi che vanno a confluire in un unico canale diventando una figura di riferimento. Il buon esempio appunto, che si fa modello di semplicità e umiltà, trasmette quei valori che ci rendono oggi le persone che siamo; il senso del servizio che porta all’onestà intellettuale e umana”.

Reportage dall’Anima diventa quindi origine e non strumento: il punto di partenza che ci porta ad essere realmente noi nella nostra intimità più profonda. Concetti ribaditi più volte nel corso dell’appuntamento letterario dove sono state recitate alcune selezionate poesie della raccolta da parte della dott.ssa Anna Maria Briga. Opera d’esordio dell’autrice che sa esprimere personalità, appartenenza e forza ma che, allo stesso tempo, sa regalare forti emozioni al lettore.

