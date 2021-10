A Catania rinvenuto cadavere di un geometra, forse ucciso con taglierino

Facebook



Shares

Si chiama Giuseppe Dell’Arte, 43 anni, geometra incensurato, l’uomo ucciso a Catania nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il suo cadavere è stato rinvenuto con diverse ferite da arma da taglio. Un taglierino, infatti, è stato trovato nelle vicinanze del cadavere che e’ stato rinvenuto nel suo garage in Via Fiume. Taglierino, verosimilmente utilizzato per l’omicidio.

La Procura di Catania ha disposto l’autopsia per accertare la causa del decesso, l’orario della morte e per contestualizzare il delitto. La scomparsa della vittima era stata denunciata dalla moglie due sere fa: lui era uscito di casa la mattina di giovedì e non aveva fatto rientro. La donna, preoccupata perché il marito conduceva una vita con orari ‘regolari’, si è recata dai carabinieri per segnalare l’accaduto. Subito sono scattate le ricerche e i carabinieri hanno trovato il corpo dell’uomo nel suo garage. La coppia non aveva figli. Sull’omicidio indagano i carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...