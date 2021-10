Facebook



Palazzo dei Leoni, conferenza introduttiva della manifestazione “Porte, portoni e portali – gli ingressi nella città rinata”

L’evento rientra nell’ambito della 4^ edizione del progetto “Messina la città nuova – dal Liberty al Razionalismo”

Lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 10.00, presso il Salone degli Specchi della Città metropolitana di Messina verrà presentata la 4^ edizione del progetto “Messina la città nuova – dal Liberty al Razionalismo”, che quest’anno avrà come tema “Porte, portoni e portali – gli ingressi nella città rinata”.

L’apertura dei lavori sarà riservata ai saluti del Sindaco metropolitano, dott. Cateno De Luca, ai quali seguiranno gli interventi dell’assessore comunale al Turismo, Cultura e Politiche Giovanili prof. Vincenzo Caruso, della dirigente della 1^ Direzione – Servizio Turismo avv. Anna Maria Tripodo e del Presidente del Lions Club Messina Host dott. Donato Mannina.

L’appuntamento 2021, proposto dal Lions Club Messina Host, ha visto il coinvolgimento dell’Assessorato alla Cultura, Turismo, Brand Messina, Politiche Giovanili, Valorizzazione e promozione del Patrimonio fortificato del Comune di Messina.

Anche per quest’anno, dato il protrarsi delle difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria Covid, non è stato coinvolto l’Ufficio Scolastico VIII Ambito Territoriale e gli studenti degli ultimi anni degli Istituti superiori della città, riservando la partecipazione al concorso fotografico ai Club service ed alle Associazioni giovanili turistiche, culturali, educative e di volontariato, del territorio cittadino.

Anche in questa edizione la presentazione storico-architettonica delle lesene, colonne, stemmi, sculture e protomi che decorano gli ingressi (porte, portoni e portali) alle case ed agli edifici pubblici messinesi nel periodo della ricostruzione di Messina post terremoto, verrà curata dal prof. Franz Riccobono che, non potendo seguire i giovani partecipanti nell’individuazione di tali opere artigianali, nel rispetto delle norme di distanziamento, fornirà loro delle importanti tracce e linee guida.

Sul sito dell’Ente verrà pubblicato avviso dell’iniziativa di promozione turistico-culturale e il link video con le tracce storiche individuate dal prof. Riccobono.

Le Associazioni interessate dovranno inviare, entro il 25 ottobre prossimo, una mail di adesione all’iniziativa (promozioneturismo@cittametropolitana.me.it).

Successivamente, ai gruppi partecipanti verranno inviati il regolamento e l’allegato modulo d’iscrizione individuale, già pubblicato all’Albo pretorio on-line, e il link video con le tracce suggerite.

Verranno selezionate, fra quelle pervenute entro e non oltre le ore 24.00 del 18 novembre 2021, le 12 foto digitali (a colori ed in bianco/nero) ritenute più rappresentative del tema e rispondenti ai criteri previsti dal Regolamento (originalità, creatività, qualità della fotografia, coerenza con la finalità ed il tema del concorso) che comporranno il calendario Lions 2022.

Non essendo possibile proporre a tutti i cittadini la consueta mostra degli elaborati fotografici realizzati dai partecipanti, gli stessi verranno pubblicati sulla pagina “Turismo” del sito istituzionale della Città metropolitana di Messina e/o visualizzati presso gli Infopoint turistici della città.

