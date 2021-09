Ultime Covid Italia: 69 decessi e 6.503 contagi. In Sicilia 27 vittime

Facebook



Shares

Sono 6.503 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 – regione per regione – nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 69 morti. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal covid 4.546.487 persone mentre ne sono morte 129.290. 303.717 i tamponi tra molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è al 2,1%. 4 in meno i ricoverati in terapia intensiva con coronavirus contando i dimessi, per un totale di 540 pazienti. Gli ingressi del giorno sono 40. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 4.231 in totale, 21 in meno in 24 ore.

IN SICILIA. – Sono 1.155 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 1 settembre. Registrati inoltre altri 27 morti. La Sicilia si conferma ancora prima regione italiana per casi. 20.959 i tamponi processati. L’incidenza sale al 5,3 ieri era al 5,1% .Gli attuali positivi sono 28.300 con un decremento di 143 casi. I guariti sono 1.271 mentre si registrano altre 27 vittime che portano il totale dei decessi a 6.369. I decessi comunicati oggi sono: 6 deceduti il 30 agosto, 5 il 29 agosto, 5 il 28 agosto e 3 il 27 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 950 i ricoverati, 9 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 114, tre in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione e’ la seguente: Palermo 206, Catania 237, Messina 253, Siracusa 140, Ragusa 5, Trapani 153, Caltanissetta 55, Agrigento 52, Enna 54.

Mi piace: Mi piace Caricamento...