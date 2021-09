Ultime Covid Italia: 59 decessi e 5.522 contagi. In Sicilia 12 vittime

Facebook



Sono 5.522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 9 settembre 2021, diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 59 morti, che portano a 129.766 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 291.468 tamponi, con un tasso positività che cala all’1,89% (ieri era al 2%). In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4.230 (ieri 4.235), con un calo di 5 persone rispetto a ieri mentre sono 558 i ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), con 38 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.331.257 i guariti (+7.122 ) e 129.918 gli attualmente positivi (-1.663 ).

IN SICILIA – Sono 929 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Registrati inoltre altri 12 morti. 1.744 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola sono 27.189 i positivi – 827 in meno rispetto a ieri – e di questi 809 sono ricoverati in regime ordinario, 117 in terapia intensiva (con 7 nuovi ingressi) e 26.263 sono in isolamento domiciliare.

