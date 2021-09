Ultime Covid Italia: 51 decessi e 4.578 nuovi casi. In Sicilia 18 vittime

Facebook



Sono 4.578 i nuovi casi e 51 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 4.632.275 i contagiati dall’inizio dell’emergenza e 130.284 le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 355.933 tamponi, il tasso positività è all’1,3%, -31 i ricoverati con sintomi, 3.958 in totale, -6 in terapia intensiva, 519 in totale.

IN SICILIA. Altre 18 vittime e 643 i nuovi casi di Coronavirus19 in Sicilia nella ultime 24 ore, il totale delle vittime siciliane del Covid si porta a quota 6.691. Il tasso di positività è 3,6%.

